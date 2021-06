Vacinação tem grande movimentação na manhã deste sábado (5)

SS Samara Schwingel

A campanha de vacinação contra a covid-19 ocorre de forma intensa durante a manhã deste sábado (5/6). Nos pontos do Estacionamento 12 do Parque da Cidade e do Estádio Nacional Mané Garrincha o movimento de pessoas era grande.

A fila de carros, no Parque da Cidade, dava a volta no estacionamento. Mesmo assim, as pessoas que aguardavam pela vacinação não desanimaram. Maria Luciene Freitas, 41 anos, é portadora de comorbidades e agendou o atendimento há duas semanas.

A moradora do Recanto das Emas é dona de casa e afirma que a vacina trará maior segurança para a família. “Estou ansiosa. É muito ruim essa situação que a gente está vivendo, é desconfortável”, considera.

Os agentes de saúde que atuam no ponto de vacinação acreditam que o movimento deve ser intenso ao longo do dia. Neste fim de semana, há seis locais aplicando vacinas, das 9h às 17h, todos por drive-thru.

Onde se vacinar

Confira a lista de postos de atendimento que funcionam neste fim de semana:

Águas Claras, das 9h às 17h

Uniplan — Av. das Castanheiras (drive-thru)

Ceilândia, das 9h às 17h

Sesc de Ceilândia — QNN 27, Área Especial S/N, Ceilândia Norte (drive-thru)

Plano Piloto, das 9h às 17h

Estádio Nacional Mané Garrincha (drive-thru)

Torre de TV (drive-thru)

Parque da Cidade (drive-thru)

Taguatinga, das 9h às 17h

Taguaparque — Colônia Agrícola