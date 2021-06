Covid-19: 7,7 mil pessoas com 59 anos agendaram a vacinação

SS Samara Schwingel

Após a abertura da fase de agendamento da vacinação contra a covid-19 para a população geral com 59 anos, nesta sexta-feira (4/6), 7.780 pessoas marcaram o atendimento pelo site da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. O público total deste grupo estimado pela pasta é de 18 mil pessoas, mesmo número de vagas disponíveis.

O agendamento seguirá aberto para estas pessoas durante o fim de semana. Basta acessar o site vacina.saude.df.gov.br e selecionar o local, data e horário da vacinação. As pessoas com 59 anos são as primeiras da população geral, fora dos grupos prioritários, a serem vacinadas contra a doença. O atendimento começa na próxima segunda-feira (7/6).

Também nesta sexta, o GDF abriu vagas para as pessoas com comorbidades de 18 anos ou mais agendarem a vacinação. Para este grupo, são 43 mil vagas e eles também serão atendidos a partir de segunda-feira. Segundo a secretaria, deste grupo, 10.792 marcaram a imunização até o momento.