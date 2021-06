DF aplica 18,3 mil doses de vacinas contra covid-19 nesta sexta

AI Ana Isabel Mansur

Profissionais da saúde são o grupo com maior quantidade de doses aplicadas no DF: 261.749

Nesta sexta-feira (4/6), primeiro dia de agendamento da vacinação contra a covid-19 para a população geral com 59 anos, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) aplicou mais 18,3 mil doses de imunizantes. Em 24 horas, a pasta vacinou 13.758 pessoas com a primeira dose (D1) e 4.542 com a segunda (D2). No total, a capital federal tem 679.642 vacinados com a D1 contra a covid-19, dos quais 328.564 (48,3%) também receberam o reforço dos imunizantes, com a D2.

Ao fim do segundo dia de vacinação dos trabalhadores do sistema rodoviário de transporte coletivo, 1.027 profissionais receberam a D1. Neste fim de semana, o grupo receberá os imunizantes em seis pontos de vacinação.

Os profissionais da saúde são o grupo com maior quantidade de doses aplicadas. São 261.749 vacinas, das quais 154.055 (58,8%) dizem respeito à D1 e 107.694 (41,2%), à D2. Em seguida, estão as pessoas portadoras de comorbidades agravantes da covid-19: 151.598 aplicações. Dessas, 149.975 (99%) são D1 e 1.623 (1%), D2. A vacinação do grupo teve início há um mês, em 4 de maio. Como boa parte dos imunizantes usados nesse público é da AstraZeneca, o intervalo entre as doses ainda não cumpriu o período determinado pelo fabricante, de três meses.



Desde o início da campanha de vacinação contra a covid-19 no DF, em 19 de janeiro, o Ministério da Saúde enviou à capital federal 1.320.500 unidades de imunizantes. Dessas, 660.650 (50%) são da AstraZeneca; 612.960 (46,4%), da CoronaVac; e 46.890, da Pfizer/BioNTech (3,6%).