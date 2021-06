Homem é autuado após matar cadela a chutes no DF

CB Correio Braziliense

(crédito: PCDF/Divulgação)

Um homem de 41 anos foi autuado após matar uma cadela a chutes no Distrito Federal. O caso ocorreu na Rua 8 da Vila Telebrasilia. Uma mulher, de 53 anos, teria chamado a Polícia Militar (PMDF) e denunciado o homem. Os policiais do Grupo Tático Operacional do 1º Batalhão (Gtop 21) foram até a casa do acusado e ele afirmou ter agredido a cadela para salvar outro cachorro da raça Schitzu.

Caso foi registrado por volta das 22h desta sexta-feira (4/6). Para os militares, o homem afirmou que o Schitzu consegui passar pelas grades do portão de sua proprietária e, na rua, foi atacado pelo cão maior. Para defender o menor, o homem começou a desferir chutes na cadela.

As partes envolvidas foram levadas à 1º Delegacia de Polícia (Asa Sul) da Polícia Civil do DF para registro da ocorrência. O homem foi autuado por crueldade de animais com resultado morte e a dona do anima pela contravenção de omissão na cautela de animais, por ter soltado a coleira do animal. O autuado foi transferido para a Divisão de Custódia de Presos e a dona do animal assinou um termo de comparecimento na Justiça.