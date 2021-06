PCDF prende dois homens por tentativa de latrocínio contra professor

PM Pedro Marra

O carro foi encontrado totalmente carbonizado em uma área rural de Sobradinho 2 - (crédito: PCDF/Divulgação)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, na madrugada deste sábado (5/6), dois homens, de 24 e 21 anos, por tentativa de latrocínio contra um professor, no Setor de Mansões Sobradinho 2. O caso ocorreu na noite do último domingo (30/5), e foi solucionado pela 35ª DP, da região. Os investigadores souberam do caso após os criminosos terem invadido a casa da vítima.

Durante o roubo, eles teriam agredido violentamente a vítima, provocando múltiplas lesões e fraturas principalmente no rosto. Em seguida, os criminosos saíram com o carro do professor, dentre outros bens da casa, como TV, celular e calçados. “Horas depois, o veículo foi encontrado totalmente carbonizado em uma área rural de Sobradinho 2”, relata o delegado-chefe da 35ª DP, Laércio de Carvalho.













Após a identificação dos autores do crime, a Justiça do DF expediu os mandados de prisão para que os policiais pudessem capturar os infratores. De acordo com Laércio, eles possuem vasta ficha criminal, “sempre por crimes violentos. Se condenados poderão se submeter a uma pena de até 20 anos de reclusão”, conclui o investigador.



Confira um vídeo da prisão dos suspeitos:

Ainda no domingo (30/5), o professor foi encaminhado para o Hospital de Sobradinho (HRS) e, depois, para o Hospital de Base (HBDF), com vida, tendo cortes principalmente na cabeça e rosto.

