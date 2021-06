Rodoviários da Marechal fazem greve por horas extras e ticket refeição

PM Pedro Marra

Sem o pagamento de horas extras e ticket refeição, os funcionários da Marechal decidiram entrar em greve no sábado (5/6). Cerca de 2,3 mil trabalhadores reivindicam os direitos para retomar as atividades no Distrito Federal, conforme o Acordo Coletivo Trabalhista (ACT) de 2020/2021.

De acordo o Sindicato dos Rodoviários do Distrito Federal, a empresa ainda não negociou os pagamentos pendentes. “Deixaram de cumprir com o compromisso na sexta, e não pagaram o ticket alimentação no dia 5 (esse sábado). Os funcionários precisam do ticket, por exemplo, para pagar custos com despesas pessoais de refeição. Esperamos que a empresa pague para a gente retomar o trabalho”, afirma.

A assessoria de imprensa da Marechal informou que “os salários que deveriam ser pagos no dia 5/6 (sábado), foram creditados na conta dos trabalhadores na sexta (4/6). A empresa ainda não quitou as horas extras e o tíquete refeição, mas está negociando com o sindicato para que a operação seja retomada”, diz a nota.

