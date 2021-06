Covid-19: GDF espera abrir agendamento para pessoas com 58 anos nesta semana

SS Samara Schwingel

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

O Governo do Distrito Federal (GDF) espera, ainda nesta semana, abrir o agendamento para pessoas com 58 anos se vacinarem contra a covid-19. Fontes da Secretaria de Saúde (SES-DF) ouvidas pelo Correio afirmam que a expectativa do Comitê de Operacionalização da Vacinação é de que a diminuição da idade da população geral atendida ocorra semanalmente.



A previsão é de que o formato possibilite o avanço da campanha. No entanto, caso o ritmo seja mantido, seriam necessárias 42 semanas para vacinar todas as pessoas de 18 a 59 anos. Ainda assim, a secretaria espera remanejar doses mais rapidamente e depender menos dos repasses do governo federal. Por isso, a pasta dá apenas cinco dias para imunização dos grupos da faixa etária definida para a semana. Quem não comparece ao posto de vacinação na data marcada nem nos próximos cinco dias corridos perde a vez.

Interlocutores da Saúde local afirmam que o GDF não define um calendário de atendimento pois depende de informes técnicos do governo federal sobre a quantidade e para qual aplicação as doses serão usadas — primeira ou segunda.

O Executivo local aguarda mais doses de imunizantes, cuja chegada está prevista para quarta-feira (9/6). O governo conta com essa remessa para ampliar e dar continuidade à vacinação. Caso as unidades sejam destinadas para o reforço, por definição do Ministério da Saúde, não será possível ainda chamar a população de 58 anos.



Nesta segunda-feira (7/6), começará a vacinação das pessoas com 59 anos, pessoas com comorbidades a partir de 18 anos e com deficiência não atendidas pelo Benefício de Prestação Continuada (BPC). O agendamento ocorre pelo site vacina.saude.df.gov.br.