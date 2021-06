Covid-19: taxa de ocupação das UTIs da rede pública está em mais de 91%

PM Pedro Marra

A taxa de ocupação de leitos de unidade de terapia intensiva (UTIs) para covid-19 está em mais de 91% na rede pública do Distrito Federal. Segundo atualização da Secretaria de Saúde (SES), às 8h26 deste domingo (6/6), de todos os 452 leitos, 18 estão vagos, 190 estão ocupados e 244 bloqueados.

Enquanto isso, de todos os 94 pacientes na lista de espera por um leito de UTI, 17 são pacientes com suspeita ou confirmação de covid-19. Do total, 18 foram direcionados para um leito de UTI e três estão na lista de transferência. Os dados foram divulgados às 8h46 deste domingo no site InfoSaúde-DF.

Ainda de acordo com o portal da SES-DF, na rede hospitalar privada, há 35 leitos de UTI vagos, sendo apenas um do tipo pediátrico e o restante para adultos. São 305 unidades ao total, sendo que 56 estão bloqueados e 214 acomodam pacientes em recuperação da doença. Com isso, a taxa de ocupação de leito adulto está em mais de 86%.