OAB-DF manifesta preocupação com realização da Copa América

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

A Ordem dos Advogados do Brasil seccional do Distrito Federal (OAB-DF) enviou, neste domingo (6/6), um ofício ao governador Ibaneis Rocha (MDB) manifestando preocupação com a realização de jogos da Copa América na capital federal. No documento, o representante dos advogados citou a lotação de hospitais e a vacinação lenta como motivos para não realizar o evento.

Délio Lins afirmou no ofício que é "no mínimo temerário realizar eventos com a presença de estrangeiros no DF". Para ele, "cogitar a hipótese de expor a população ao risco já causa indignação". Lins afirmou que a população de Brasília precisa de atendimento médico adequado e ampliação do programa de vacinação.

O advogado citou, também, o exemplo de outros estados brasileiros que manifestaram publicamente a recusa de receber jogo da Copa América. Na última semana, o governador Ibaneis afirmou que autoriza a realização do evento, mas interlocutores do Executivo local informaram que os jogos seguiriam todas as medidas de prevenção contra a covid-19.