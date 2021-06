Vacinação para pessoas com 59 anos começa nesta segunda (7/6)

RM Rafaela Martins

Prevista para começar às 9h desta segunda-feira (7/6), a campanha de vacinação contra a covid-19 para o público de 59 anos teve um pequeno atraso em seu primeiro dia. Os imunizantes chegaram às 9h30 no Estacionamento 12, no Parque da Cidade. No local, foi formada uma fila de 30 carros com pessoas que estavam à espera da primeira dose da vacina.

Em esquema de drive-thru, os que realizaram o agendamento no site da Secretaria de Saúde, que teve início na sexta-feira (4/6), tomaram o imunizante da AstraZeneca como primeira dose. A segunda deve ser aplicada após três meses.

Expectativa

A aposentada Fernanda Lopes, 59 anos, esperava ansiosa para vacinar. Sozinha em seu veículo, a mulher contou que em novembro do ano passado foi infectada pela doença, mas que não teve sintomas graves. Ela fez questão de agendar e receber a vacina na primeira oportunidade — já que cuida de sua mãe de 93 anos que, também foi infectada pela covid-19. Ao se vacinar no drive-thru do Parque da Cidade, Fernanda se emocionou. “Posso chorar de felicidade?”.

Agendamento

O agendamento para pessoas com 59 anos começou na sexta-feira (4/6). Mas, quem agendou e por algum motivo não conseguiu comparecer, terá cinco dias para procurar o posto de imunização. Caso contrário, não terá mais prioridade. Para esse público, 18 mil doses estão sendo distribuídas para a primeira faixa etária sem comorbidades no Distrito Federal.