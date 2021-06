Vacinação de pessoas com 58 anos começa nesta terça

AI Ana Isabel Mansur

A vacinação contra a covid-19 para pessoas com 58 anos no Distrito Federal vai começar nesta terça-feira (8/6), às 8h. O agendamento da imunização terá início nesta segunda (7/6), às 17h, no site https://vacina.saude.df.gov.br/.

A informação foi confirmada durante coletiva de imprensa na tarde desta segunda (7/6), no Palácio do Buriti, com os secretários de Saúde, Osnei Okumoto; da Casa Civil, Gustavo Rocha; e de Comunicação, Welington Moraes.

De acordo com Gustavo Rocha, o DF tem, segundo estimativa da Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan), 28.991 pessoas com 58 anos, das quais 8.491 estão vacinadas, seja por fazerem parte de grupos com comorbidades ou por profissionais de outras categorias com prioridade.

O secretário reforçou que o Governo do Distrito Federal tem analisado constantemente o remanejamento de doses para incluir novos grupos na vacinação contra a covid-19. "Com a análise, foi possível reduzir para 58 anos e assim será feito. Na semana que vem, a Secretaria de Saúde (SES-DF) vai analisar se há condições de baixar a idade novamente. O máximo possível será feito, no que diz respeito a essa redução de faixa etária. A orientação é dinamizar e acelerar essa diminuição, sempre que possível. Primeiro, passamos uma posição conservadora e, de acordo com o andamento, a SES-DF verifica se é possível reduzir a idade. Nesse caso, para as pessoas com 58 anos, foi possível reduzir na mesma ", destacou Gustavo Rocha.

Ainda na coletiva, os secretários confirmaram que as doses disponíveis para a vacinação do grupo etário serão suficientes para atender as pessoas da faixa etária que ainda não foram vacinadas, cerca de 20 mil pessoas.