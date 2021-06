Covid-19: DF recebe mais 37 mil vacinas nesta segunda (7/6)

AI Ana Isabel Mansur

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O Distrito Federal vai receber, ainda nesta segunda-feira (7/6), mais 37.171 doses de vacinas contra a covid-19. As unidades enviadas pelo Ministério da Saúde serão da Pfizer/BioNTech e serão usadas para D1.

A informação foi confirmada durante coletiva de imprensa na tarde desta segunda (7/6), no Palácio do Buriti, com os secretários de Saúde, Osnei Okumoto; da Casa Civil, Gustavo Rocha; e de Comunicação, Weligton Moraes.

Nesta terça (8/6), às 8h, terá início a vacinação de pessoas com 58 anos, com o agendamento da imunização nesta segunda (7/6). No entanto, segundo os secretários, as doses usadas no novo grupo não virão da nova remessa enviada pelo Ministério da Saúde.

Os imunizantes reservados para a faixa etária são fruto de remanejamento de doses, feito pela Secretaria de Saúde (SES-DF), a partir de públicos que não procuraram a imunização.

Os secretários informaram que, das doses recebidas nesta segunda (7/6), 27.094 serão separadas para pessoas com comorbidades, inclusive gestantes e puérperes, e pacientes com deficiências permanentes; 8,3 mil vão ser usadas em profissionais da educação básica; 1.457 serão destinadas a trabalhadores das forças de segurança; e 320 vão ser aplicadas em profissionais do transporte aéreo.

O restante das doses que completa a soma do quantitativo enviado diz respeito aos 10% de unidades separadas para perda técnica.