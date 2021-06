DF tem 877 novos casos de covid-19 e 26 mortes nesta segunda-feira

LP Luana Patriolino

Com mais 877 notificações, o Distrito Federal chegou a 411.964 infectados pela covid-19 desde o início da pandemia. Do total de casos, 394.511 (95,8%) são pacientes considerados recuperados. Os dados são do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde do DF nesta segunda-feira (7/5). A média móvel de casos está em 866 — queda de 4,34% do que o registrado há 14 dias. Em relação às mortes, foram notificadas 26 ocorrências nas últimas 24 horas. Média móvel 22,29 — 16,58% a menos do que em 24/5.

Dos óbitos notificados, um tinha de 20 a 29 anos; três de 30 a 39; quatro entre 40 e 49 anos; 10 de 50 a 59; três tinham entre 60 e 69 anos; quatro de 70 a 79; e um tinha 80 ou mais. As comorbidades foram verificadas em 20 pessoas do total de vítimas. Os agravantes encontrados foram doenças cardiovasculares, distúrbios metabólicos e obesidade. Até o momento, 8.826 pessoas morreram na capital em decorrência do novo coronavírus.

Com relação ao local de residência dos casos, 87,8% moram no DF e 7,3% residem em outras unidades da Federação. Os municípios do Entorno respondem pela maior proporção das ocorrências em relação aos outros locais.

Do total de casos confirmados, a maioria estão nas faixas etárias de 30 a 39 anos e de 40 a 49 anos. A letalidade do DF é de 2,2%. Em números absolutos, Ceilândia é a cidade que tem o maior número de casos, com 45.792 notificações da covid-19. Em seguida, aparecem Plano Piloto (39.453), Taguatinga (32.827), Samambaia (23.426) e Águas Claras (22.664).