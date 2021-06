Pedestre é atropelado perto da Rodoviária do Plano Piloto nesta segunda

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/CBMDF)

Um homem foi atropelado na tarde desta segunda-feira (7/6) na via S1, no trecho entre a Rodoviária do Plano Piloto e o edifício Conic. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência empregando duas viaturas e oito militares.

O acidente ocorreu às 14h40. De acordo com o CBMDF, o veículo envolvido no acidente foi um Fiat Fiorino de cor branca. O condutor, Humberto, 48 anos, não se feriu. O pedestre, Fabiano, 32, foi atendido e transportado pelos militares ao Hospital de Base de Brasília (HBB), apresentando um traumatismo crânio encefálico (TCE), fratura na perna esquerda e escoriações pelo corpo.

Segundo a corporação, Fabiano estava consciente, desorientado e instável. Durante o atendimento três faixas da via ficaram interditadas, momento em que houve um segundo acidente envolvendo um caminhão e um carro de passeio, que interditaram outras duas faixas em outro ponto da via.

Não houve vítimas. A cena permaneceu aos cuidados da Polícia Militar do DF (PMDF).