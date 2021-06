Terceiro teste para detectar possível infecção por cepa indiana dá negativo

CB Correio Braziliense

(crédito: Fusion Medical Animation/Unsplash)

O terceiro teste RT-PCR feito na pessoa com suspeita de infecção pela variante delta (que foi detectada primeiramente na Índia) da covid-19, no Distrito Federal, deu negativo. A informação foi confirmada nesta segunda-feira (7/6), pelo secretário de saúde Osnei Okumoto. A declaração foi dada durante a coletiva de imprensa realizada no Palácio do Buriti.

A pessoa estava em quarentena e sendo monitorado após ter viajado no mesmo voo de um paciente diagnosticado com a variante da covid-19 identificada pela primeira vez na Índia. Com o novo resultado, o homem será dispensado. “O terceiro exame deu negativo e agora ele está liberado”, afirmou Osnei.

O resultado do primeiro teste foi divulgado em 24 de maio. Ele continuou sendo monitorado desde então. Um segundo teste foi feito em 28 de maio para detecção do coronavírus, que também teve resultado negativo.

Segundo a Secretaria de Saúde, ele é brasileiro, mas mora na Índia e veio para o DF. A pessoa teve contato com um passageiro ao desembarcar no aeroporto de Guarulhos (SP). De acordo com a pasta, desde a suspeita de contaminação,ele não teve contato com outras pessoas depois que desembarcou na capital federal.