Primeiro teste em paciente do DF com suspeita de cepa indiana dá negativo

SS Samara Schwingel

(crédito: Getty Images)

O primeiro teste RT-PCR realizado na pessoa com suspeita de infecção pela variante indiana da covid-19, no Distrito Federal, deu negativo. Mesmo com o resultado, o paciente seguirá em quarentena, sendo monitorado, pelas próximas duas semanas.

Na próxima sexta-feira (28), ele fará um novo exame do tipo RT-PCR para detecção do coronavírus. Outro teste será realizado na sexta-feira seguinte (4/6), quando se encerrará o período de quarentena.

Segundo a Secretaria de Saúde, a pessoa teve contato com um passageiro que testou positivo para a covid-19 ao desembarcar no aeroporto de Guarulhos (SP) de um voo vindo da Índia. O paciente é brasileiro, mas mora na Índia e veio pra o DF.

A informação foi divulgada pelo secretário da Saúde do DF, Osnei Okumoto, na tarde desta segunda-feira (24/5), em coletiva no Palácio Do Buriti. Segundo ele, o paciente está sendo monitorado pela equipe da pasta e não teve contato com outras pessoas depois que desembarcou na capital federal.