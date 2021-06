Trabalhador morre soterrado em obra de águas pluviais no Noroeste

AD Alice Dias*

(crédito: Divulgação/SOINP)

Três funcionários participavam das escavações em obra de captação de águas pluviais quando uma das laterais da vala cedeu e soterrou dois funcionários parcialmente. O acidente ocorreu no canteiro da CLNW 8/9, no Noroeste.



Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o senhor José Ribamar de Cruz Souza, 42 anos, foi soterrado até o peito e se encontrava inconsciente no momento do socorro. Após uma avaliação médica, foi constatada uma parada cardiorrespiratória. Foram realizadas manobras de reanimação, mas a vítima não resistiu e teve o óbito constatado no local.

O tenente responsável no local, Paulo Jorge, afirma que o resgate foi bastante delicado, mas infelizmente a vítima veio a óbito. Seu colega, Daniel, 19 anos, teve a perna esquerda coberta pela terra e não sofreu ferimentos. O terceiro funcionário, que operava a escavadeira na obra, auxiliou as equipes dos bombeiros na retirada dos colegas. A operação durou cerca de 1h.

Informações Serviço Operacional de Informação Pública – SOINP/CBMDF.