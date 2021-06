Educação oferece mais de 5 mil vagas em cursos profissionalizantes

CB Correio Braziliense

(crédito: Mary Leal/Secretaria de Educação)

Para o segundo semestre de 2021, a Secretaria de Educação do DF vai oferecer 5.062 vagas em cursos de educação profissional nas mais diversas áreas de conhecimento, tanto na modalidade presencial quanto a distância. As inscrições começam no dia 15 de junho pelo site da secretaria.

O resultado dos sorteios eletrônicos para o preenchimento das vagas estará disponível no dia 29. Os candidatos devem ficar atentos às especificidades descritas no edital para realizar a inscrição, tais como escolaridade e documentação. Confira as oportunidades:

Centro de Educação Profissional Escola Técnica de Brazlândia (CEP-ETBRAZ)

A Escola Técnica de Brazlândia tem 310 vagas para cursos na unidade. Entre as inscrições para cursos técnicos de nível médio e de formação inicial continuada, os candidatos podem se inscrever para vagas em informática, enfermagem, operador de computador e cuidador infantil.

Cesas

Localizado no Setor Grandes Áreas Sul, o Cesas abriu 100 vagas para a modalidade presencial. Na unidade, os interessados podem se inscrever nos cursos de formação inicial continuada em operador de computador, assistente administrativo, jardineiro e auxiliar de cozinha.

Centro de Educação Profissional Escola Técnica de Ceilândia (CEP – ETC)

Já a Escola Técnica de Ceilândia, localizada na Área Especial QNN 14, abriu 1.720 vagas. Para o nível médio são oferecidos cursos técnicos em administração, informática e logística na modalidade presencial; e curso técnico em administração integrado à Educação de Jovens e Adultos (EJA) e em informática integrado à Educação de Jovens e Adultos (EJA) na modalidade a distância.

Para os que querem realizar cursos de formação inicial e continuada, estão abertas vagas para assistente administrativo, assistente de recursos humanos, barbeiro, cabeleireiro, costureiro industrial, vestuário, manicure e pedicure, marceneiro, montador de equipamentos eletrônicos (robótica), operador de computador, programador web, programador de sistemas iniciante e montador, além de reparador de computadores.

Centro Educacional 02 do Cruzeiro

Localizado no Lote 2 do Cruzeiro Velho, o Centro Educacional 2 do Cruzeiro abriu 70 vagas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA). São cursos técnicos, na modalidade presencial, em serviços públicos integrados.

Centro de Educação Profissional Escola Técnica de Planaltina (CEP – ETP)

Com 1.100 vagas, o Centro de Educação profissional – Escola Técnica de Planaltina abriu vagas nas modalidades presencial e a distância. As ofertas são para aulas de educação profissional técnica de nível médio em enfermagem, nutrição e dietética, saúde bucal, análise clínicas, segurança do trabalho, controle ambiental, informática, registros e informações em saúde e secretaria escolar.

Já para a formação inicial e continuada, as vagas são para o curso de balconista de farmácia, na modalidade a distância.

Centro de Educação Profissional Escola de Música de Brasília (CEP – EMB)

A Escola de Música de Brasília abriu 584 vagas. Dessas, 179 são para o nível médio e 405 para formação continuada, voltadas para pessoas com diferentes níveis de escolaridade.

Com diferentes possibilidades dentro do universo musical, entre as opções estão aulas de Alaúde, Bandolim, Bateria, Canto Erudito, Canto Popular, Clarineta, Contrabaixo, Contrabaixo Acústico, Contrabaixo Elétrico, Documentação Musical, Fagote, Flauta Doce, Flauta Transversal, Guitarra, Harpa, Oboé, Percussão, Piano Erudito, Piano Popular, Processos Fonográficos, Saxofone, Trombone, Trompa, Trompete, Viola, Viola Caipira, Viola da Gamba, Violão Erudito, Violão Popular, Violino e Violoncelo.

Centro de Educação Profissional Escola Técnica de Brasília (CEP – ETB)

Localizada em Águas Claras, a Escola Técnica de Brasília tem 890 vagas nas áreas de eletrônica, eletrotécnica, informática e telecomunicações.

Cejaep

Já no Cejaep, localizado na 602 Sul, o curso de educação profissional disponível com 120 vagas é o de Secretaria Escolar na modalidade a distância.

*Com informações da Secretaria de Educação