Festas de São João no DF terão drive-thru de comidas juninas e shows virtuais

Frei Carlos Antônio: "Por meio do drive-thru, (os fiéis) podem participar conosco das atividades" - (crédito: Minervino Junior/CB/D.A Press)

As igrejas católicas do Distrito Federal organizam as festas juninas deste ano por drive-thru, com transmissões ao vivo e muitos cuidados devido à pandemia da covid-19. A maioria das igrejas terá apresentações musicais a distância com duplas sertanejas, enquanto outras optaram por promover concursos virtuais de melhor traje e ações sociais voltadas para a doação de alimentos a pessoas carentes.

Assim será na Paróquia e Santuário Santo Antônio, na 911 Sul, com festa junina por drive-thru, marcada para ocorrer das 18h30 às 21h de domingo, quando é celebrado o Dia de Santo Antônio, considerado o santo casamenteiro. “Nossa paróquia fará uma grande ação social para todos os pobres de Santo Antônio, quem ele sempre ajudou. No dia 19, ofereceremos, a partir das 8h, um café da manhã para os pobres, brincadeiras para as crianças, bazar e cesta básica para todas as famílias que vierem. Tudo dentro das normas de segurança da pandemia”, adianta o frei Carlos Antônio Silva.

O pároco do santuário destaca o simbolismo para os católicos em mais uma festa junina durante uma pandemia. “Representa integração com os fiéis e devotos da Santo Antônio que, muitas vezes, não puderam estar no santuário. Então, por meio do drive-thru, podem participar conosco das atividades, especialmente nessa época de pandemia, com todo o cuidado e segurança dentro das normas estabelecidas pela Vigilância Sanitária. A festa da paróquia não conta com música ao vivo, mas teremos oito horas e meia de músicas antigas tocadas nos nossos festejos de Santo Antônio”, complementa.

A Paróquia Nossa Senhora da Esperança, na Rua 10 de Vicente Pires, terá uma plataforma diferente para os fiéis na festa junina deste ano, marcada para o dia 19, das 19h30 às 21h. Na pandemia, este será o primeiro evento da igreja, que vai dar presentes ao público em três categorias diferentes. “Na live, as pessoas vão poder enviar fotos e ganhar alguns prêmios surpresa, mas só as que estiverem com os melhores trajes infantil, feminino e masculino. Os mais votados pelas pastorais da paróquia vão ser divulgados nas nossas mídias sociais”, explica o padre Wilker Lima.

O uso de máscara é obrigatório para toda a equipe de voluntários, assim como para os clientes, e as barracas instaladas no espaço ficarão separadas. Os pratos típicos serão arroz de carreteiro, bolo de milho e mandioca, maçã e uva do amor, caldos, canjica, cachorro-quente e refrigerante. “Essa relação com os fiéis é no sentido de acolhimento. Não é porque a pandemia exige o distanciamento que não podemos confraternizar, mesmo a distância. O drive-thru é uma oportunidade de nos unirmos enquanto igreja. É a graça que Cristo nos dá para juntos festejar nas casas, com toda a segurança possível. Precisamos ter essa união na distância, e ela é possível pelas mídias sociais”, opina o pároco.

Coordenador da pastoral de comunicação da Paróquia Sagrada Família, de Taguatinga, Ronaldo Rodrigues, 41 anos, explica que as festas de 26 e 27 de junho, e 3 e 4 de julho, terão menos pratos típicos em relação à festa de 2020, para não gerar aglomeração no estacionamento. “O padre Miguel Alom não quis abrir muito o leque de comidas. Quanto mais variedade, mais pessoas vêm à festa buscar. As opções serão: canjica, caldos, cachorro-quente, pastel, bolos e refrigerantes. A pessoa compra no caixa, vai à barraquinha e os carros vão fazer um circuito para pegar os alimentos e retornarem para casa (no sistema take-out)”, detalha.

Segundo Ronaldo, a previsão é receber mais de 100 carros nos dias de celebração do mês de São João. “Mas temos a preocupação com os cuidados sanitários, tanto que a gente faz a aferição de temperatura, cobramos o distanciamento social e uso de máscara. Todos que vão entrar no local vão ter a temperatura aferida, assim como nas nossas missas. Nosso objetivo é manter a tradicional festa junina”, conclui o coordenador da Paróquia Sagrada Família.

Programe-se

Ceilândia

Paróquia Santo Antônio

Drive-thru, 11, 12 e 13 de junho — Após as missas

QNM 29, Módulo K, Ceilândia - DF

Recanto das Emas

Paróquia São Miguel Arcanjo

Drive-thru e live, 12 de junho — Retirada às 18h

Av. Recanto das Emas Qd 106, AE, Lote 2, Recanto das Emas - DF

Taguatinga

Paróquia Sagrada Família

Drive-thru e lives, 26 e 27 de junho, 3 e 4 de julho

A partir das 18h — Área Especial 5 A, St. G Norte

Live pelo YouTube: PSFDF

Asa Sul

Paróquia e Santuário Santo Antônio

13 de junho, das 18h30 às 21h

Ação social com pessoas carentes: 19 de junho a partir das 8h

SGAS 911 — Asa Sul

Vicente Pires

Paróquia Nossa Senhora da Esperança

19 de junho, 19h30 às 21h

Setor Habitacional Vicentes Pires, Rua 10

Live pelo YouTube: Canal PNSE VP

Asa Norte

Paróquia São José Operário

Drive-thru de galeto junino

12 de junho, das 12h às 14h

SGAN 604 — Módulo D, Asa Norte

Paróquia Nossa Senhora da Saúde

Drive-thru e música ao vivo

19 e 20 de junho, a partir das 19h

SGAN 702, Lote A — Asa Norte