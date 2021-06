Homem é preso após praticar crime de ‘stalking’ contra namorada

RM Rafaela Martins

A 38ª Delegacia de Polícia (Vicente Pires) está à frente das investigações - (crédito: Divulgação )

Na tarde de ontem (8/6), policiais da 38ª DP prenderam em flagrante um homem de 43 anos pelo crime de perseguição contra a namorada, uma mulher de 44 anos e moradora de Vicente Pires. A vítima relatou que estava no relacionamento há um ano e meio e, desde o primeiro mês, sofria com atos de violência física, psicológica, patrimonial e moral. A Operação Perseguidores é uma iniciativa da 38ª DP com objetivo de proteger o cidadão de importunação, seja ela virtual ou física.

Ela relatou que foi agredida fisicamente pelo homem em quatro ocasiões. Em todas, ele a segurou pelos cabelos e a jogou com força ao chão, tendo a primeira agressão física ocorrido no quinto mês de namoro. Após a segunda, que aconteceu na véspera de seu aniversário, no sétimo mês de namoro, ela decidiu terminar o relacionamento, dada a agressividade, o ciúmes e a possessividade.

Porém, após insistências e promessas de que procuraria tratamento para lidar com as crises, a mulher decidiu reatar o namoro. A quarta e última agressão ocorreu neste último domingo (6/6), após o autor ter ficado irritado pelo fato da vítima ter feito um churrasco em sua casa na noite de sábado com seu irmão, sua cunhada e um casal de amigos. Apenas no final da tarde de segunda-feira (7/6) a vítima contou tudo o que estava sofrendo aos familiares — que até então não sabiam de nada. Eles convenceram a moça a registrar a ocorrência policial e requerer medidas protetivas de urgência.

O homem foi preso e está sujeito a uma pena que pode chegar aos três anos de prisão. Ele ainda responderá pelos delitos de ameaça, estelionato, injúria e vias de fato praticadas. Somadas, as penas de tais crimes podem alcançar sete anos. Após apuração, descobriu-se que o autor possui uma longa ficha criminal, com passagens por estupro de vulnerável e violência doméstica.

