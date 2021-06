Agências do Trabalhador ofertam 33 vagas para açougueiros no DF

CB Correio Braziliense

(crédito: Minervino J?nior/CB/D.A Press)

A profissão de açougueiro é a que mais está contratando por meio das Agências do Trabalhador, nesta quarta-feira (9/6). São 33 vagas disponíveis, dentre elas duas são para cortador e dez para desossador. Os salários são de R$ 1,5 mil, R$ 1.650 e R$ 1.480, além de benefícios. É necessário ter ensino fundamental para se candidatar.



Operador de equipamentos de entrada de dados está em segundo lugar no número de contratações. Os candidatos irão atuar com separação de material e documentação, apontar pendências de materiais e abrir ocorrências e chamadas. Não é preciso ter experiência, mas os empregadores exigem nível médio de escolaridade. Os contratados receberão R$ 6,20 por hora trabalhada.



Cinco outras profissões também estão contratando: atendente balconista, auxiliar de limpeza, operador de caixa e soldador, com 20 vagas para cada. As remunerações variam entre R$ 1.164 e R$ 1,5 mil, mais benefícios. Há espaço tanto para trabalhadores com nível médio de escolaridade, quanto para nível fundamental.

São 353 vagas ao todo para 56 profissões diferentes. Para quem sabe costurar, há oportunidades para costureiras de máquinas industriais e para auxiliar que atue com acabamento. O salário é o mesmo para ambos: R$ 1,1 mil, com benefícios.



Aplicativo Sine Fácil

Para se candidatar a qualquer uma das vagas, é preciso ir a uma das 15 agências do trabalhador em funcionamento no DF, de segunda a sexta-feira das 8h às 17h.

Mesmo que nenhuma das vagas existentes na tabela do dia seja de interesse para quem está em busca de emprego, é possível deixar o currículo em uma das unidades ou cadastrar-se no aplicativo Sine Fácil. Quando alguma oportunidade se encaixa no perfil do candidato, o sistema cruza os dados e a pessoa é convocada para a entrevista.

Em caso de dúvidas referentes a qualquer um dos serviços prestados, a Secretaria de Trabalho disponibiliza o número de telefone para atendimentos: (61) 99209-1135.

Contratantes em busca de profissionais também podem utilizar os serviços das agências do trabalhador. Além do cadastro de vagas, também é possível utilizar os espaços físicos para a seleção dos candidatos encaminhados. Para isso, basta preencher o formulário disponível na aba empregador no site da Secretaria de Trabalho.