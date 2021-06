CB Correio Braziliense

Auxílio faz parte do programa Mobilidade Cidadã, implementado pelo GDF em 2020 - (crédito: Arquivo/Agência Brasília)

O Governo do Distrito Federal pagará, nesta quinta-feira (10/6), a segunda parcela do programa Mobilidade Cidadã deste ano. As parcelas são no valor de R$ 600. Os taxistas e motoristas de transporte escolar que ainda não possuem cartão podem consultar no site GDF Social para confirmar a agência do BRB de retirada do cartão. Para a consulta, o beneficiário entrará com o CPF e a data de nascimento. A entrega dos cartões será feita até amanhã (10/6).

A primeira parcela do benefício foi paga no dia 10 de maio. Criado por uma parceria entre as Secretarias de Desenvolvimento Social, de Economia, e de Transporte e Mobilidade, a iniciativa visa minimizar os impactos da pandemia da covid-19 junto a taxistas e motoristas de transporte escolar.

Segundo o secretário de Economia, André Clemente, além da importância social do auxílio, especialmente em um momento de pandemia, o benefício também servirá como impulso para o aquecimento dos comércios locais. “É um benefício não só para os taxistas e motoristas de transporte escolar, mas para pequenas e grandes empresas que também serão beneficiadas”, destaca Clemente.



O novo auxílio faz parte do programa Mobilidade Cidadã, que foi implementado pelo GDF em 2020. Ele garantiu o pagamento de auxílio no valor de R$ 600 durante três meses, a partir de junho de 2020, para cerca de 1,7 mil proprietários de ônibus, micro-ônibus ou outros veículos destinados ao transporte coletivo escolar e de turismo. O programa foi renovado para mais três meses, de dezembro de 2020 a fevereiro de 2021.

Em maio, o auxílio voltou a ser pago para taxistas e profissionais do transporte escolar. Com a nova etapa do auxílio, cerca de 4,5 mil profissionais devem ser beneficiados. O impacto dessas três novas parcelas será de R$ 9,8 milhões.



O programa é operacionalizado pelo BRB. Os recursos da segunda parcela já foram repassados pela Secretaria de Economia para a instituição financeira.

*Com informações da Secretaria de Economia