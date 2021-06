"Levaram minha mulher", disse marido de empresária sequestrada antes de morrer

DD Darcianne Diogo

Antes de ser sequestrada por Lázaro Barbosa de Souza, a empresária Cleonice Marques, 43 anos, ligou para o irmão pedindo socorro. O esposo dela, Cláudio Vidal de Oliveira, 48, e os dois filhos, Carlos Eduardo Marques Vidal, 15, e Gustavo Marques Vidal, 21, foram assassinados pelo criminoso. O triplo homicídio ocorreu na madrugada desta quarta-feira (9/6) dentro da casa da família, em Ceilândia Norte. Minutos antes de morrer, o marido da vítima, mesmo ferido, alertou o cunhado: "Levaram minha mulher".

Por volta das 2h20 da madrugada, antes do sequestro, Cleonice telefonou para o irmão pedindo para que ele acionasse a polícia, pois um homem estaria arrombando a porta. Investigadores da 24ª Delegacia de Polícia (Setor O) não trabalham com a hipótese de latrocínio (roubo seguido de morte), pois não ficou comprovado que Lázaro levou algum pertence do imóvel. "Uma das possibilidades é que tenha havido reação por parte das vítimas", frisou o delegado-chefe da unidade policial, Raphael Seixas.

A autoria do crime ficou comprovada, após peritos localizarem impressões digitais do criminoso na residência. No momento em que o irmão recebeu a ligação de Cleonice, ele saiu às pressas até a residência e chegou em menos de 10 minutos. Na casa, Cláudio, mesmo agonizando, afirmou que a mulher havia sido levada pelo criminoso. "Levaram a Cleonice", disse o marido. Cláudio morreu poucos segundos depois. Os dois filhos do casal também foram encontrados sem vida.

Ficha criminal

Em 17 de maio, Lázaro cometeu um crime parecido em uma chácara ao lado onde mora a família Vidal. Na ocasião, o acusado invadiu a residência, amarrou as vítimas e as ameaçou com revólver e faca. "Ele colocou todos pelados e chegou a obrigar as mulheres a fazer comida e a lhe servir", detalhou o delegado-chefe da 24ª Delegacia de Polícia (Setor O), Raphael Seixas.

Pouco antes disso, em 26 de abril, Lázaro teria abordado uma mulher no meio da rua, a roubado e a estuprado. O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam). Contra ele, há um mandado de prisão expedido pela Justiça da Bahia por homicídio qualificado e dois mandados condenatórios por roubo qualificado cometidos no DF.