CB Correio Braziliense

Sargento foi atingido com um disparo de arma de fogo atrás da Igreja Barca - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Na manhã desta quinta-feira (10/6), o policial militar Marcos Carreiro, que foi baleado na cabeça após reagir a um assalto em Samambaia, passou uma cirurgia no Hospital de Base. O estado de saúde do militar, apesar de estável, é grave.

O crime ocorreu na noite dessa quarta-feira (9/6), na QR 304. O sargento é lotado no Batalhão do Guará e estava de folga naquele dia. Ele foi atingido com um tiro na cabeça depois de tentar evitar um assalto atrás da Igreja Barca.

A Polícia Militar recebeu informações de que o suspeito de atirar contra Carreiro morava nas proximidades da cena do crime e foi procurá-lo. O homem foi encontrado dentro de casa e tentou esconder a arma, que foi apreendida. Segundo a corporação, o homem confessou o crime informalmente e foi preso.