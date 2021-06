Polícia prende suspeito que atirou na cabeça de sargento da PM em Samambaia Sul

DD Darcianne Diogo

Vítima atua no Batalhão do Guará - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, na noite dessa quarta-feira (9/6), o suspeito de balear o sargento da corporação Marcos Carreiro. O caso aconteceu na QR 304 de Samambaia Sul. A vítima levou um tiro na cabeça ao tentar evitar um assalto.

O PM, que atua no Batalhão do Guará, estava de folga e foi levado para o Hospital Regional de Samambaia (HRSam) por uma equipe da Polícia Militar que esteve no local. Até a última atualização deste texto, Marcos passava por uma cirurgia no Hospital de Base, para onde foi transferido. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde dele.

O sargento Fabrício Gonçalves, da equipe responsável pela prisão do suspeito, recebeu informações de que o autor do disparo morava próximo ao local do crime, perto de uma igreja. "Fomos a uma casa e, na hora em que ele (o suspeito) nos viu, tentou se livrar da arma, mas conseguimos apreender a pistola. Informalmente, ele confessou o crime", disse o militar.

O caso é investigado pela 32ª Delegacia de Polícia (Samambaia Sul).