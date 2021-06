PM é baleado na cabeça ao reagir a assalto em Samambaia

DD Darcianne Diogo

(crédito: Reprodução/Redes sociais)

Um policial militar do Distrito Federal foi baleado na cabeça ao reagir a um assalto, na QR 304 de Samambaia Sul, na noite desta quarta-feira (9/6). O Correio apurou que a vítima foi identificada como Marcos Carreiro, que estava de folga do trabalho.

Segundo informações preliminares, o sargento, que é lotado no Batalhão do Guará, foi atingido com um disparo de arma de fogo atrás da Igreja Barca. O militar foi rapidamente conduzido ao Hospital Regional de Samambaia (HRSam) por uma viatura da PMDF.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender a ocorrência, mas quando chegaram ao local, o PM já havia sido transportado ao hospital.

Aguarde mais informações