CM Cibele Moreira

GDF pede que as pessoas aptas a serem vacinadas agendem e procurem os postos de vacinação - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A movimentação nos pontos de vacinação do Plano Piloto está tranquila. Durante a manhã desta quinta-feira (10/6), quem foi procurar as unidades de saúde e o drive-thru do Parque da Cidade encontrou um cenário sem fila e com tempo de espera em torno de 5 minutos ou menos.

Na unidade básica de saúde 13, na 114/115 Norte, as cadeiras colocadas para a população sentar enquanto espera estavam vazias. O fluxo estava pequeno e sem muita procura. No Parque da Cidade, o agendamento da faixa etária de 58 e 59 anos, além da população com comorbidade, deixou o processo mais rápido do que no período de imunização para os idosos acima dos 60 anos.

A baixa procura também tem refletido no movimento dos pontos de vacinação. Até às 19h dessa quarta-feira (9/6), foram agendadas 10.843 pessoas com 58 anos e 12.624 com 59 anos. Segundo estimativa da Secretaria de Saúde, levando em consideração dados da Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan), há cerca de 27.491 pessoas com 59 e 28.991 com 58 anos no Distrito Federal.

Para o advogado Rômulo de Medeiros Guimarães, 59, a imunização contra a covid-19 representa uma libertação. "Esse é um momento libertador, literalmente estamos prisioneiros dessa doença, com o isolamento social que afeta tanto fisicamente como psicologicamente e que nos deixa longe dos amigos, familiares", afirma o morador do Sudoeste.

Ele reforça a importância de que as pessoas que puderem de tomarem o imunizante o façam. "A gente sabe que a vacinação em massa é o ideal para conter a contaminação. A ciência diz isso, vamos confiar na ciência e fazer a nossa parte. E os políticos precisam se unir para que mais doses cheguem e que todos possam tomar a vacina", ressaltou.

De acordo com a programação do Governo do Distrito Federal, a expectativa é ampliar as faixas etárias a cada semana. Nesta quinta-feira (10/5), a Secretaria de Saúde deve oficializar o agendamento para o grupo etário de 55 anos ou mais no Distrito Federal.