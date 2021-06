Vacinação da educação contra covid deve começar na próxima quarta-feira

SS Samara Schwingel

A vacinação contra a covid-19 para todos os funcionários da rede pública de educação deve começar na próxima quarta-feira (16/6). Segundo a Secretaria de Educação, o atendimento a esse público vai até 23 de junho, quatro dias antes do vencimento do lote das vacinas da Janssen que serão aplicadas na categoria.

Ainda de acordo com a pasta, nesse intervalo, serão vacinados 34 mil profissionais de educação. Ao fim do atendimento, "os profissionais de todas as escolas da rede pública de ensino, da creche ao ensino médio, estarão vacinados. A volta das aulas presenciais se dará após o recesso de julho, que é obrigatório por lei."

O procedimento para a convocação desses profissionais será o mesmo adotado até agora. As escolas avisarão por e-mail sobre o dia e lugar que deverão comparecer. A lista com o nome dos convocados para vacinação será publicada no site da Secretaria de Educação.