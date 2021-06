SS Samara Schwingel

O DF vai receber um total de 36 mil doses da vacina da Janssen - (crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil)

Os profissionais de educação da rede pública do Distrito Federal terão poucos dias para receber a dose da vacina contra a covid-19. Segundo o secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, como este público receberá as vacinas da Janssen, que vencem em 27 de junho, será preciso realizar uma grande operação para aplicar os imunizantes antes da data do vencimento.

O anúncio foi feito na tarde desta quinta-feira (10/6), durante coletiva no Palácio do Buriti. Este público contará com 36 mil doses da Janssen. “A Secretaria de Saúde montará uma operação de guerra para vacinar todas essas pessoas. A gente tem que vacinar todos esse público até esta data. O secretário Leandro encaminhará essa lista de acordo com as escolas para que a SES possa fazer a vacinação em inúmeros postos”, disse o secretário.

Segundo Gustavo, neste primeiro momento, será prioridade vacinar os profissionais da rede pública para que as aulas presenciais possam retornar. “Como é uma dose só, será possível ter o retorno mais rápido às aulas”, completou o secretário.

O calendário para este público será divulgado assim que as doses chegarem ao DF. A previsão é que a remessa chegue na próxima terça-feira (15/6).