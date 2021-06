Vacinação: GDF descarta a realização de um calendário prévio

SS Samara Schwingel

Segundo GDF, calendário depende da distribuição de doses pelo Ministério da Saúde - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Apesar das recentes cobranças por meio de redes sociais, o Governo do Distrito Federal mantém a posição de não divulgar um calendário prévio da campanha de vacinação contra a covid-19. Segundo o secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, a posição é adotada para evitar criar uma falsa expectativa na população.

“É uma posição conservadora para termos transparência maior com a população”, disse Gustavo durante coletiva na tarde desta quinta-feira (10/6), no Palácio do Buriti.

O gestor ainda afirmou que o andamento da campanha não depende apenas no governo local. “Depende da chegada de vacinas. Quando as previsões não se concretizavam, éramos cobrados”, completou.