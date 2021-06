Covid-19: vacinação para pessoas com 55 anos ou mais começa na segunda

SS Samara Schwingel

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press )

A vacinação contra a covid-19 para as pessoas com 55 anos ou mais começará na próxima segunda-feira (14/6). O agendamento para este grupo será aberto às 14h desta sexta-feira (11/6). Além disso, as pessoas com 58 e 59 anos também poderão voltar a agendar o atendimento. Para todos, serão 65 mil vagas.

O agendamento pode ser feito por meio do site vacina.saude.df.gov.br. Será possível escolher local, data e horário da vacinação.

Além disso, a Secretaria de Saúde vai contemplar outros grupos com doses remanejadas. A vacinação para as categorias profissionais ocorrerá por meio de listas enviadas pelos órgãos ou entidades representantes e em pontos específicos a serem definidos. As pessoas com deficiência e sem cadastro no BPC devm agendar o atendimento assim como pessoas com comorbidades. As pessoas em situação de rua serão vacinadas pelas equipes do Consultório de Rua do GDF.

Veja como ficará a distribuição de doses por grupo:

200 doses para profissionais do DER

256 doses para servidores da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)

500 doses para servidores do Ministério da Saúde

500 doses para a assistência social

1 mil doses aeroportuários

2 mil para moradores de rua

3,6 mil doses para forças armadas

5 mil doses para rodoviários

5 mil para deficientes sem BPC

8 mil doses para finalizar as forças de segurança pública

10 mil para pessoas com comorbidades a partir de 18 anos

34 mil para profissionais da educação do setor público

22 mil para pessoas com 58 e 59 anos

43 mil doses para pessoas com 55 a 57 anos