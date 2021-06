Moradores de rua serão vacinados na próxima semana no DF

SS Samara Schwingel

Um total de 2 mil doses serão reservadas para os moradores de rua - (crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil)

Os cidadãos em situação de rua do Distrito Federal serão vacinados contra a covid-19 na próxima semana. O anúncio foi feito pelo secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, durante coletiva na tarde desta quinta-feira (10/6), no Palácio do Buriti.

Segundo o secretário, a princípio, serão 2 mil doses destinadas a este público. As vacinas são provenientes do remanejamento de doses feito pela Secretaria de Saúde.

Gustavo Rocha ainda afirmou que este público será atendido com apoio de outras secretarias do DF.

O agendamento para vacinação de pessoas com 55 anos ou mais começa na sexta (11/6) na capital federal. A marcação da imunização pode ser feita por meio do site vacina.saude.df.gov.br. O governador Ibaneis Rocha informou que o DF espera a chegada de mais 36 mil doses da Janssen, que serão destinadas a vacinar professores.