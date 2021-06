GDF autoriza início imediato de obras de manutenção na Praça do Buriti

CB Correio Braziliense

Praça do Buriti em agosto de 2019, quando completou 50 anos - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O governador Ibaneis Rocha (MDB) aprovou, nesta quinta-feira (10/6), o início imediato das obras de reforma da Praça do Buriti. O local, que não passava por novas revitalização desde 2014, terá de volta a fonte e a iluminação. Os reparos custarão cerca de R$ 2 milhões e incluem consertos nos chafarizes, sistemas elétrico e hidráulico, bem como nos refletores.

A obra tem previsão de durar até quatro meses e ficará a cargo de uma empresa contratada pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap). Os refletores serão substituídos por lâmpadas de LED, e haverá reforma de todo o sistema das fontes.

O edital de licitação para contratação da empresa que fará a reforma saiu no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), em outubro do ano passado. Recentemente, a área recebeu tapumes. Na última vez em que houve obras no local, em 2014, os trabalhos incluíram apenas reparos pontuais. Depois disso, as fontes deixaram de ser ligadas, pois pararam de passar por manutenção.

O objetivo do Executivo local é "devolver" o espaço à população, segundo Ibaneis. "As pessoas têm um carinho especial com a história de nossa capital, que é Patrimônio Cultural da Humanidade. Por isso, estamos recuperando monumentos e equipamentos de nossa cidade", declarou o governador.

Com informações da Agência Brasília