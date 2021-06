Detran e PMDF apreendem 5 veículos que disputavam racha na L4 Sul

EH Edis Henrique Peres

Motoristas vão pagar multa de R$2.934,70 e tiveram a suspensão da CNH - (crédito: Detran/Divulgação)

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), em operação conjunta com a Polícia Militar (PMDF), apreendeu, por volta das 21h desta quinta-feira (11/6), cinco carros que disputavam racha na via L4 Sul, na altura do Clube Nippo. O local contava com público assistindo à corrida.

Os condutores abordados pelos agentes tinham entre 25 e 32 anos e foram conduzidos para a 1ª Delegacia de Polícia. Eles tiveram os veículos removidos para o depósito do Detran e vão receber multa de R$ 2.934,70, além da suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Participar de corrida em via pública, exibição ou demonstração de manobras em veículos é crime previsto pelo artigo 308 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). De acordo com o Detran-DF, os agentes monitoram certos locais com o objetivo de impedir a prática de disputas nas vias.

Para o coordenador de trânsito e agente Luiz Carlos Souto, “o maior ganho nesse tipo de operação é impedir que esses veículos se envolvam em acidentes causando graves ferimentos ou até mesmo a morte de inocentes”.