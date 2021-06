CB Correio Braziliense

O programa teve 29.465 solicitações de inscrições - (crédito: Agência Brasília/Tony Winston )

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) começará a divulgar o resultado do Programa Habilitação Social, que teve ao todo 29.465 solicitações de inscrições, a partir da próxima terça-feira (15/6). A lista dos selecionados poderá ser conferida no Portal de Serviços do Detran.

Após a publicação da relação dos selecionados, os candidatos terão 15 dias para realizar a matrícula on-line e, depois de matriculado, mais 15 dias para fazer a abertura do processo no Registro Nacional de Condutores (Renach). Caso não cumpra esses prazos, o selecionado perderá o direito ao benefício.

Serão disponibilizadas cinco mil vagas a pessoas de baixa renda, inscritas no CADÚnico. O Programa Habilitação Social possibilita a formação, qualificação e habilitação profissional de condutores de veículos automotores, por meio de oferta gratuita de todo o processo de obtenção da primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias A ou B, adição de categoria A ou B, alteração para as categorias C, D ou E, renovação e troca pela habilitação definitiva.

Informações: Ascom/Detran-DF