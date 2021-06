Vacinação de pessoas entre 53 a 59 anos começa na segunda (14/6)

PM Pedro Marra

O público geral com mais de 55 anos pode agendar vacinação para a semana que vem - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) abriu, às 12h desta sexta-feira (11/6), o agendamento da vacinação com a primeira dose contra a covid-19 para pessoas de 53 a 59 anos. A vacinação para esse público começa na próxima segunda-feira (14/6).

Para se cadastrar, basta acessar o site da Secretaria de Saúde: www.vacina.saude.df.gov.br. No portal, é possível escolher local, data e horário da vacinação.

Além disso, a Secretaria de Saúde vai contemplar outros grupos com doses remanejadas. A vacinação para as categorias profissionais ocorrerá por meio de listas enviadas pelos órgãos ou entidades representantes e em pontos específicos a serem definidos.

Pessoas com deficiência e sem cadastro no Benefício de Prestação Continuada (BPC) devem agendar o atendimento assim como pessoas com comorbidades. As pessoas em situação de rua serão vacinadas pelas equipes do Consultório de Rua do GDF.