Sexta-feira amanhece nublada no DF, mas não há previsão de chuva

JP Juliana Pimentel

(crédito: Wanderlei Pozzembom/CB/D.A Press - 31/3/04)

O início da manhã no Distrito Federal foi marcado por temperaturas mais baixas, mas elas não persistirão ao longo do dia. Apesar da presença de nuvens durante todo o dia, a temperatura máxima desta sexta-feira (11/6) será de 28º. O período da tarde, entre às 14h e 16h, será mais quente e também mais seco, com umidade relativa do ar em apenas 35%.

A queda da umidade relativa do ar indica ao brasiliense o avanço do período de estiagem. O Distrito Federal está caminhando para o estado de atenção com umidade média de 30% por mais de cinco dias.

Há chances de chover no Sul do Goiás, mas não existe previsão de precipitações aqui no Distrito Federal, de acordo com o meteorologista Heráclio Alves.

Devido ao tempo seco, é importante, dentre outros cuidados, maior ingestão de água e aplicação de soro fisiológico no nariz e nos olhos. Os cuidados com a saúde devem ser redobrados durante esse período.

*Estagiária sob a supervisão de ...