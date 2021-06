Confira edital para contratações de brigadistas florestais

JP Juliana Pimentel*

Os brigadistas estão sendo contratados temporariamente para combate do fogo no DF - (crédito: Divulgação/Agência Brasília)

Nesta sexta-feira (11/6), o Instituto Brasília Ambiental (Ibram) publicou, no Diário Oficial, o edital do processo seletivo para contratação temporária de brigadistas de combate a incêndios florestais. São seis vagas para supervisores de brigada, 24 chefes de brigada e 120 vagas para brigadistas florestais combatentes. As inscrições serão on-line e gratuitas.

“O processo seletivo segue o mesmo modelo que fizemos ano passado e o resultado deve sair dia 6 de julho. Esperamos que a primeira turma de brigadistas de combate a incêndios florestais já comece a trabalhar em meados de julho”, explicou o superintendente de Administração Geral do Instituto Brasília Ambiental, Ricardo Roriz.

A remuneração varia entre R$ 2.200, para brigadistas florestais a R$ 3.500, para supervisores de brigada. Para chefes de brigada, o salário é de R$ 2.750. É obrigatório, para todos os cargos, diploma ou declaração de participação em curso de Formação de Brigada de Combate a Incêndio Florestal.



Para os brigadistas florestais competentes, um dos pré-requisitos é ser alfabetizado. Já para os cargos de chefe de brigada e supervisores, é preciso, ainda, carteira de habilitação no mínimo “B” e certificado ou diploma de conclusão do ensino médio.



As contratações fazem parte de uma das ações do Plano de Prevenção de Combate aos Incêndios Florestais (PPCIF) da Secretaria do Meio Ambiente (Sema). O intuito do projeto é a prevenção e combate de incêndios nas 82 Unidades de Conservação espalhadas pelo DF. Os brigadistas também poderão atuar em outras áreas, em parceria com o corpo de bombeiros.



“Queremos também agradecer o empenho e a parceria das secretarias de Meio Ambiente, de Economia, de Governo, para que o processo seletivo estivesse pronto, a fim de que os brigadistas florestais possam agir o mais rápido na prevenção das nossas unidades de conservação”, frisou Roriz.



Inscrições



As inscrições para o processo seletivo podem ser feitas entre 21 a 28 de junho, são gratuitas e on-line: basta preencher o link de inscrição no site do Instituto Brasília Ambiental. Após o preenchimento e envio, o candidato estará autorizado a comparecer, pessoalmente, na sede do Instituto, localizado à SEPN 511 Bloco “C” edifício Bittar–Térreo–Brasília/DF, para a entrega dos documentos.



Os documentos deverão estar em envelope lacrado com cola e identificado segundo o modelo disponível do Anexo II – Identificação do candidato (colar do lado de fora do envelope), contendo as cópias das documentações exigidas. Toda a documentação inserida no envelope deverá ser comprovada no ato da posse do candidato.



Com informações da Agência Brasília