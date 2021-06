Pequenas empresas de turismo poderão comercializar produtos pela internet

CB Correio Braziliense

A Setur firmou um acordo de cooperação técnica com a A Setur firmou acordo com a Confederação Nacional das Micro e Pequenas Empresas (Conampe) - (crédito: Ana Rayssa/Esp. CB/D.A Press)

A Secretaria de Turismo (Setur) firmou um acordo de cooperação técnica com a Confederação Nacional das Micro e Pequenas Empresas (Conampe) que garante acesso gratuito a artesãos e empreendedores de pequenos negócios nos portais de vendas, capacitação e geolocalização on-line.

A Conampe se compromete a facilitar o acesso aos mercados nacional e internacional com a inserção dos empreendedores de turismo nas plataformas digitais Lojamepe e da Intradebook. Assim os microempreendedores e pequenas empresas ligadas ao turismo poderão comercializar seus produtos de forma gratuita.

Os microempreendedores também terão acesso à Escola de Marketing Digital e à Jornada de Exportação, além de outros eventos que podem ocorrer de forma remota ou presencial e que pretendem motivar as vendas on-line. De acordo com o presidente da Conampe, Ercílio Santinoni, a pandemia afetou o setor de turismo e artesanato e a ação movida pela confederação pode auxiliar os empreendedores locais na comercialização de seus produtos.

Artesãos e microempreendedores do DF também terão acesso às atividades do Programa Associativismo 4.0 desenvolvido em 2020 pela Conampe em convênio com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). O programa oferece alguns projetos e atividades nas áreas de vendas on-line, comércio internacional, atendimento aos MEIs e desenvolvimento de líderes.

O acesso às plataformas digitais será realizado em atividades simultâneas de formação e qualificação da Escola de Marketing Digital.

Com informações da Secretaria de Turismo