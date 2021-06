Copa América: jogadores da Venezuela testam positivo para a covid-19

LP Luana Patriolino

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

Jogadores da Seleção da Venezuela, que enfrentariam o Brasil na abertura da Copa América, no Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha, testaram positivo para covid-19 em Brasília, nesta sexta-feira (11/6). Amostras foram enviadas ao laboratório para sequenciamento genético do vírus, informou o secretário de Saúde, Osnei Okumoto, ao Correio.



O sequenciamento genético serve para avaliar a qual variante pertence o vírus que infectou a delegação venezuelana. Neste sábado (12/6), deve ter uma nova rodada de exames para confirmar a infecção. O teste que revelou o resultado positivo para os membros da federação venezuelana foi feito pelo laboratório Sabin.



O jogo de abertura está marcado para o domingo (13/6), no Mané Garrincha. Os jogadores da Seleção Brasileira não tiveram contato, ainda, com a delegação rival na competição. No entanto, mantiveram proximidade com brasileiros no aeroporto, transporte e no hotel.



Copa América no Brasil



Em 31 de maio, a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) anunciou que o Brasil sediaria a Copa América depois da desistência da Argentina e da Colômbia. Desde então, o Supremo Tribunal Federal (STF) recebeu diversas ações que buscavam impedir a realização do torneio no país.



Nesta quinta-feira (10/6), a maioria dos ministros do STF votou para rejeitar dois pedidos que pediam a suspensão do torneio em território nacional. O tema foi julgado no plenário virtual da Corte e os ministros se manifestam eletronicamente. As duas ações têm a ministra Cármen Lúcia como relatora.