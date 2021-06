Homem de 27 anos é morto com tiro no tórax, em São Sebastião

CB Correio Braziliense

(crédito: Fernando Lopes/CB/D.A Press)

Na noite deste sábado (12/6), um homem foi encontrado morto, em São Sebastião. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o rapaz, identificado como Milton, de 27 anos, recebeu um tiro na altura do tórax, e foi encontrado sem sinais vitais.

Segundo informações concedidas pela corporação, o atendimento ocorreu às 20h04. Ao chegarem no local, as equipes do CBMDF encontraram Milton deitado no asfalto, com um tiro, lesões no corpo e sem batimento cardíaco. Além dele, encontraram uma menina de 15 anos, com um ferimento na mão. Ela foi atendida e transportada ao Hospital de Base de Brasília (HBB).

Ainda não há maiores detalhes sobre o crime. De acordo com os militares, quando as equipes chegaram, já havia duas viaturas da Polícia Militar do DF (PMDF) no local. Para a ocorrência, foram empregadas três viaturas e treze militares.