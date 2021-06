Lázaro Barbosa rouba novo carro, encontra polícia e foge pela mata

DD Darcianne Diogo

(crédito: Ed Alves/C.B./D.A. Press)

A busca por Lázaro Barbosa continua em ritmo de terror no Entorno do DF. Na noite deste domingo (13/6), por volta das 18h30, o suspeito de diversos assassinatos desde a última semana quase foi preso em um via próximo à cidade de Edilândia (GO).

Por volta das 15h, um chacareiro da região foi a um posto montado pela polícia em um trevo perto da cidade de Cocalzinho. Segundo o homem, ele chegou em casa, deu falta do carro (um corsa vermelho) e encontrou a residência revirada.

Por volta das 18h30, o suspeito abandonou o carro próximo a Edilândia ao avistar uma viatura da polícia. Dentro do carro foi encontrado um carregador de munições.

Neste momento, policiais fazem buscas na mata com a ajuda de cães farejadores.