Covid-19: 50 anos ou mais preenchem vagas e agendamento é suspenso

SS Samara Schwingel

Segundo a secretaria de Saúde, agendamento será reaberto nesta segunda (14/6) - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Na manhã desta segunda-feira (14/6), a Secretaria de Saúde do Distrito Federal suspendeu o agendamento para pessoas com 50 anos ou mais se vacinarem contra a covid-19. Segundo a pasta, foram disponibilizadas 101 mil vagas para as idades.

Até a manhã desta segunda, o grupo de faixa etária preencheu todas as vagas. Sendo assim, a secretaria fará novo remanejamento de vagas e, às 17h, será reaberto o agendamento para a faixa etária.

Além disso, a pasta ressalta que, caso novas vacinas cheguem ao DF, o público por faixa etária será ampliado sem prejuízo das idades já vigentes, que podem seguir buscando o agendamento assim que for reaberto.