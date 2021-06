Sai lista dos 100 primeiros contemplados no programa Nota Legal 2021

DS Danielle Souza*

O Programa Nota Legal sorteou R$ 3 milhões em prêmios - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A Secretaria de Economia do Distrito Federal divulgou, nesta segunda-feira (14/6), a lista com os 100 primeiros bilhetes premiados do programa Nota Legal. O edital foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal.

O programa Nota Legal sorteou, no dia 25 de maio, R$ 3 milhões em prêmios. As bonificações vão de R$ 100 a R$ 500 mil. O prêmio principal de R$ 500 mil, saiu para um morador ou moradora da Asa Norte que fez uma compra no valor de R$ 76,97 em uma drogaria de manipulação em Taguatinga. Outros dois principais prêmios sorteados, nos valores de R$ 200 mil, foram para moradores de Ceilândia Norte e Asa Norte. Um fez uma compra no valor de R$ 55 em um brechó de roupas e o outro gastou R$ 24,80 em uma lanchonete. Os ganhadores receberam um e-mail no endereço indicado ao se cadastrar no programa.

No site do programa Nota Legal há um arquivo disponível para download, na aba “sorteio”, com a relação completa dos 12.600 premiados no primeiro sorteio eletrônico em 2021.

Confira a lista com os 100 primeiros sorteados.