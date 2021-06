Cresce o número de casos de violência contra idosos na pandemia

SR Samantha Rannya*

No dia 15 de julho é comemorado o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Campanhas pelo mudo todo são movidas com o intuito de prevenir as agressões e incentivar denúncias. Segundo dados da Central Judicial do Idoso (CJI), o número de denúncias de violência aumentou durante a pandemia só nos primeiros cinco meses de 2021 os casos de violência contra idosos ultrapassaram o total de 2020.

A promotora de justiça Maércia Correia de Mello alerta que as agressões muitas vezes vêm dos próprios familiares da vítima. “As reclamações frequentes são falta de assistência, restrição de convívio social, agressões verbais e exploração financeira. A ligação física e emocional ou o grau de dependência do idoso com o autor do crime pode dificultar a denúncia”, explica a promotora.

É importante que amigos, vizinhos ou quaisquer pessoas que saibam das agressões denunciem aos órgão competentes. Órgãos de sistema de saúde, como as unidades básicas de saúde e os hospitais, órgão da assistência social, como os Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e os Centros de Referência de Assistência Social (Cras), devem estar capacitados para identificar sinais de violência e informar as autoridades.

As denúncias devem ser encaminhadas ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), Polícia Militar, Polícia Civil e Disque 100. As denúncias também podem ser encaminhadas diretamente para a Promotoria da Pessoa Idosa (Projid), que oferecerá a devida assistência às vítimas, ou para a Ouvidoria do MPDFT, que também recebe denúncias anônimas por meio de formulário eletrônico e telefone (0800 644 9500).