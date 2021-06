DD Darcianne Diogo EH Edis Henrique Peres

Duas aeronaves fazem buscas na área de Edilândia (GO) - (crédito: Minervino Junior /CB / DA Press)

Vídeo do circuito interno de segurança de uma fazenda localizada em Edilândia (GO) com imagens captadas às 6h15 desta terça-feira (15/6) mostra um homem invadindo a chácara. Fontes policiais informaram ao Correio que pode se tratar de Lázaro Barbosa Sousa, 33 anos, suspeito de matar uma família em Ceilândia Norte, no Distrito Federal, e balear três em Cocalzinho (GO), além de aterrorizar moradores das duas unidades da federação

Nas imagens, o homem de porte médio aparece de bermuda, jaqueta e carrega uma mochila nas costas. Os detalhes das roupas são os mesmos relatados por vítimas mais recentes de Lázaro. O fato aconteceu pouco antes de um caminhoneiro ter relatado à polícia, que viu Lázaro atravessar a BR-070 correndo.

De acordo com a proprietária da fazenda onde o suspeito da chacina de Ceilândia pode ter entrado na manhã desta terça (15/6), o caseiro não dormiu no local e, quando chegou, pela manhã, encontrou Lázaro na fazenda. Ele teria pedido comida, mas o caseiro abandonou o local e o suspeito fugiu. "Na hora que o caseiro chegou, ele se deparou com o homem deitado, mas ele falou que não ia fazer mal e queria comida. Como o caseiro saiu com medo e foi para o mato", disse uma mulher, que é familiar do proprietário da fazenda.

Um helicóptero sobrevoa a área, que fica próxima ao cemitério da Contagem, em Edilândia (GO). Outra aeronave da Polícia Rodoviária Federal (PRF) aguarda nas proximidades para realizar as buscas.

Buscas

Na noite dessa segunda-feira (14/6), o fugitivo foi até uma fazenda e trocou tiros com o caseiro que estava no local; ele estava em busca de comida, que foi negada pelo homem. À Polícia Militar, o caseiro informou que Lázaro teria ficado ferido, mas novamente conseguiu escapar.

Pela manhã, um caminhoneiro alertou os policiais da força-tarefa que avistou um homem atravessar correndo a BR-070, que corta a cidade de Edilândia (GO), onde estão concentradas as buscas.

Entenda o caso

Lázaro Barbosa é procurado desde a semana passada, e é apontado como o autor da chacina contra uma família de quatro pessoas em Ceilândia Norte. Depois de assassinar a facadas e tiros Cláudio Vidal, 48, e os filhos Carlos Eduardo, 21, e Gustavo, 15. Depois, sequestrou Cleonice Vidal. A vítima foi encontrada no sábado (12/6), sem vida.

A família foi enterrada nessa segunda-feira (14/6), no cemitério de Taguatinga. Durante o sepultamento, parentes e amigos pediam por justiça.

Além das mortes, Lázaro ainda invadiu várias chácaras da região do Entorno, e feriu mais pessoas durante a fuga da polícia. No domingo (13/6), ele roubou um carro de uma outra fazenda, e iria usá-lo para fugir de vez da polícia.

Contudo, abandonou o veículo na rodovia e desapareceu na mata depois de se deparar com o bloqueio policial. Mais de 200 agentes da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), da Polícia Militar (PMDF), da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Federal (PF) procuravam por ele no distrito de Edilândia (GO).