Parque da Cidade será administrado pela Secretaria de Esporte e Lazer

CB Correio Braziliense

Nova gestão deve dar mais celeridade aos processos de melhoria do parque - (crédito: Detran/DF)

O Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek agora tem uma nova gestão. O local, que antes era administrado por diferentes órgãos, será gerido pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal. A decisão foi formalizada em texto publicado no Diário Oficial do DF (DODF) desta terça-feira (15/6).

De acordo com a secretária da pasta, Giselle Ferreira, o Parque possuía múltiplos responsáveis, mas, desde o início da gestão tem a secretaria de esporte e lazer como responsável. “O texto serviu para unificar essas competências e dar mais celeridade às melhorias que temos feito no local”, garantiu Giselle.

Segundo o texto, para a seleção da nova gestão foi considerada a necessidade de “continuidade das ações de melhoria do Esporte e Lazer no Parque da Cidade”. Agora, passa a ser de responsabilidade da pasta os atos de autorização, permissão ou concessão do uso dos bens públicos a outros órgãos públicos ou a particulares e celebração de parcerias, bem como a realização de construção, manutenção e reformas no espaço.