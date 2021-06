Vídeo: PCDF prende quadrilha acusada de cometer roubo em joalheria no Gama

CB Correio Braziliense

(crédito: PCDF/Divulgação)

Na manhã desta terça-feira (15/6) a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Corpatri), prendeu os cinco criminosos envolvidos no roubo de uma joalheria do Gama Shopping. O crime aconteceu em 21 de janeiro de 2021, quando dois assaltantes armados renderam as funcionárias da joalheria e levaram cerca de 200 joias. Dentre elas, anéis, brincos, correntes e pulseiras.

As investigações apontaram que os assaltantes fizeram um reconhecimento prévio da joalheria antes de cometerem o assalto. Segundo o boletim divulgado pela Polícia Civil, a quadrilha era integrada por mais três criminosos que auxiliaram na fuga dos dois assaltantes.

Confira um vídeo do roubo:

Os cinco criminosos já possuem antecedentes criminais e envolvimento em outros assaltos. A quadrilha foi presa previamente em cumprimento a mandados expedidos pelo Juiz da 1ª Vara Criminal do Gama.