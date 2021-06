Servidores do Hospital de Base reclamam de desbastecimento de materiais cirúrgicos

SS Samara Schwingel

Devido ao desabastecimento de insumos essenciais e básicos para a manutenção do serviços no centro cirúrgico do Hospital de Base do Distrito Federal, os servidores da unidade ameaçaram paralisar as atividades. Em despacho enviado à superintendência do hospital, a chefe do Núcleo de Enfermagem do Centro Cirúrgico e Centro de Materiais e Esterilização (CME) afirma que, com a falta de materiais, a partir das 7h desta segunda-feira (14/6), atenderiam apenas serviços de emergência.

Segundo o documento, despachado na última sexta-feira (11/6), faltavam itens como capote, mantas e esponjas, materiais utilizados em cirurgias. "Considerando o iminente risco de paralisação das atividades da CME, comunico que, a partir das 7h de segunda-feira, dia 14 de junho de 21, devido quantitativos insuficientes dos itens mencionados a seguir; só conseguiremos manter os serviços de emergência", diz o documento.

Além disso, ao Correio, funcionários da unidade hospitalar que preferem não se identificar contaram que a situação é grave. Segundo eles, há pacientes internados que não conseguem avançar no tratamento de suas doenças e cirurgias devido à falta de material.

O outro lado

Procurado, o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF), gestor do hospital, afirmou que vai apurar o caso. Em nota, o instituto afirmou que os insumos da Central de Material Esterilizado do Hospital de Base foram abastecidos na segunda-feira e não há mais risco de paralisação.