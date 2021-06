Saúde agenda 240 pessoas para locais que não vão funcionar nesta quarta

CM Cibele Moreira

Quem teve agendamento para a aplicação da vacina contra a covid-19 no drive-thru da Torre de TV nesta quarta (16/6), deverá ir para o Parque da Cidade - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press)

Por um erro técnico, a Secretaria de Saúde agendou a imunização de 240 pessoas contra a covid-19 nos pontos do Taguaparque e da Torre de TV que não funcionam durante a semana. Os agendamentos marcados para esta quarta-feira (16/6) serão transferidos para outras unidades de aplicação.

Quem estiver com o agendamento para o Taguaparque deve procurar o ponto de vacinação da Unieuro, em Águas Claras. E aqueles que estão marcados para o atendimento na Torre de TV serão atendidos no Estacionamento 13 do Parque da Cidade.

Em nota, a Secretaria de Saúde pediu desculpas pelo equívoco e transtornos causados aos brasilienses com o erro de locais. A vacinação segue para a população com 50 anos ou mais e para pessoas com comorbidades, com deficiência permanente e rodoviários.

O Distrito Federal aguarda a chegada de novas doses para a ampliação de novos grupos etários e prioritários. De acordo com informações do Ministério da Saúde, há a expectativa de envio de mais imunizantes para as unidades da federação para esta semana.